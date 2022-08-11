Женские гормональные препараты пропадают из российских аптек

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Пациентки из российских регионов жалуются на перебои с гормональными препаратами «Прогинова», «Эстрожель» и «Дивигель». Эти лекарства назначают при бесплодии, планировании беременности, менопаузе, а также применяют в программах ЭКО.

Гормональные препараты «Прогинова», «Эстрожель», «Дивигель» пропали из аптек Свердловской области, сообщил портал E1.RU со ссылкой на читательницу.

«Я запросила информацию у [екатеринбургского] минздрава, мне ответили, что это не жизненно важные лекарства, мол, пусть врач выпишет что-то другое. Но аналогов в нашей стране не существует, это ставит крест на ЭКО в стране и ведении беременности вообще», — заявила женщина.

Проблемы с наличием препаратов, по сведениям издания, начались еще несколько месяцев назад, но в аптеках были остатки лекарств. Теперь они закончились даже на складах, лишь изредка появляется «Эстрожель», поэтому девушки создают группы и чаты в социальных сетях и обмениваются препаратами.

«В аптеках уже два месяца нет препаратов, которые необходимы для ЭКО, мы, экошницы, ищем их везде, так как без них не состоится перенос эмбрионов, — отметила читательница издания Марьям. — Я искала в разных интернет-аптеках, в Екатеринбурге и ближайших городах нужных лекарств нет. В аптеках говорят, что всё стоит на таможне, иногда появляется «Эстрожель», но его расхватывают вмиг.

По словам акушера-гинеколога Ксении Суховой, гормоны назначают при бесплодии, планировании беременности, при менопаузе, а также в программах ЭКО. Чаще всего назначают препараты «Прогинова», «Эстрожель», «Дивигель», «Крайнон», «Фемостон», «Утрожестан», «Гонал Ф», «Мериоферт», «Пурегон», «Менопур», «Дюфастон», «Миражель», «Овитрель», «ХГЧ».

«Сегодня в нашей стране есть проблемы с поставками препаратов. Но, как правило, удается найти их аналоги в аптечных сетях, иногда в соседних городах», — отметила Сухова.

При этом пациентки, которые уже вступили в программу ЭКО, защищены от дефицита лекарств. Медики заранее бронируют для них лекарства, добавила она.



Врачи-репродуктологи уточнили, что «Дивигеля» нет и, скорее всего, уже не будет, есть дефицит «Эстрожеля», но это происходит из-за сбоя логистических цепочек, поставка препарата будет в августе-сентябре, едет большая партия. Нехватка «Прогиновы» тоже есть. У «Дивигеля» есть единственная альтернатива — это «Эстрожель», а у «Прогиновы» — «Фемостон».



По данным сервиса lekvapteke.ru, в новосибирских аптеках тоже закончились препараты «Прогинова» и «Дивигель». «Эстрожель» пока можно прибрести в шести аптеках.