Иркутский лес почти на 300 млн украли и увезли в Китай

© unsplash.com
Иркутский лес почти на 300 млн украли и увезли в Китай
11 Авг 2022, 11:49

Семь уголовных дел о крупной контрабанде леса в Китай возбуждено в Иркутской области. Из региона вывезли более 40 тыс. кубометров древесины.

Пять человек, среди которых граждане России и Китая, подозревают в организации схемы по контрабанде иркутского леса в КНР в 2019—2021 годах. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении 11 августа.

«Они [подозреваемые] действовали с использованием двух фиктивных обществ c ограниченной ответственностью, которые с целью сокрытия преступлений зарегистрировали на подставных лиц, — рассказали в ведомстве. — Для подтверждения легализации приобретения леса на внутреннем рынке в таможенные органы предоставлялись фиктивные договоры на оказание услуг по распиловке круглого леса и купли-продажи товара».

Всего из России удалось вывезти около 43 тыс. куб. метров незаконно заготовленной древесины на 264,8 млн рублей, считает следствие.

Возбуждено три уголовных дела по ч. 3 ст. 226.1 УК (контрабанда стратегически важных товаров, совершенная организованной преступной группой), два дела по ч. 1 ст. 173.1 УК (образование юридического лица через подставных лиц) и еше два — по ч. 1 ст. 173.2 УК (предоставление документов, удостоверяющих личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице).

Подозреваемые арестованы на время следствия.


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