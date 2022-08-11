Прокурор Новосибирской области подал в отставку

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Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев ушел в отставку. Он уже не участвовал в коллегии по подведению итогов работы за первое полугодие.

Хорошев подал в отставку, сообщил Тайге.инфо источник в правоохранительных органах. Об этом же написал НГС со ссылкой на свой источник в ведомстве.

Хорошев не принимал участия в коллегии прокуратуры области по подведению итогов работы за первую половину 2022 года, следует из сообщения пресс-службы. И.о. прокурора был его первый зам Сергей Коростылев.

Яков Хорошев родился в 1956 году в Астраханской области. Окончил юрфак Иркутского государственного университета. Начинал работать следователем в Бурятской транспортной прокуратуре, в разное время был старшим следователем ведомства и Бурятским транспортным прокурором, старшим помощником прокурора Бурятии по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенных органах.

Хорошев был прокурором Бурятии. В 2009 году его назначили главой ведомства в Алтайском крае. В 2021 году он заработал 6,69 млн рублей, в совместной собственности с супругой у него квартира площадью 67,6 кв. м. Еще одна жилплощадь на 86 кв. метров была в пользовании. Хорошев ездил на Toyota Land Cruiser 150.

