Прокуратура начала проверку после исчезновения вертолетов на Таймыре

11 Авг 2022, 15:57

Два частных вертолета пропали в Красноярском крае. На бортах могли быть туристы.

Два частных вертолета Robinson R44 пропали в Красноярском крае, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре вечером 11 августа.

«Не вышли на связь пилоты двух вертолетов Robinson 44, осуществлявшие полет к озеру Хантайское, расположенному на полуострове Таймыр в Красноярском крае, — рассказали в ведомстве. — Норильской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения федерального законодательства в сфере безопасной эксплуатации воздушного транспорта».

«По уточненным данным, на связь не выходят два частных вертолета Robinson. На их поиски направлен вертолет Ми-8», — сказал собеседник ТАСС в экстренных службах.

На бортах могли быть туристы, уточнил «Интерфакс».

Известно, что один из вертолетов вылетел из Норильска.

UPD (20:12) Оба пропавших в Красноярском крае вертолета найдены. Они продолжают полет, передает ТАСС со ссылкой на источник.


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