Мост частично обрушился в Красноярске

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Мост через реку Кача частично обрушился в Красноярске. О пострадавших не сообщается.

Парапет моста через Качу разрушен. Он соединяет центр города с улицей Брянская по улице Перенсона, сообщает «Борус».

По сведениям депутата заксобрания края Ильи Зайцева, обрушение произошло при попытке поднять балку с помощью крана.



«И сам мост, и дорожка под ним были огорожены. Пострадавших нет», — отметил депутат.