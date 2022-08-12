Крупнейшее в России уличное граффити сделают на фестивале в Новосибирске

© Татьяна Душутина
Крупнейшее в России уличное граффити сделают на фестивале в Новосибирске
12 Авг 2022, 06:59

В Новосибирске открылось два фестиваля уличного искусства. В городе может появиться крупнейшее в России граффити. Фото.

Фестивали From street for eat (FSFE) и «Вся Россия в моем городе» начались в Новосибирске. Планируется, что художники-граффитисты за несколько дней раскрасят город. Посмотреть работы можно будет в Центральном парке, а на Военной, 9/1 порядка 50 человек будут делать коллективную работу площадью около 1,5 тыс. кв. метров.

«Мы ждем нашего самого большого мурала-граффити в нашей стране, который будет на Военной делаться. Я считаю, что количеством и объемами мы точно возьмем страну, — отметила на открытии фестивалей вице-мэр Анна Терешкова. — Я надеюсь, что мы еще соберемся по окончанию фестиваля, чтобы сказать, что Новосибирск, как минимум, является второй столицей именно граффитистов [после Екатеринбурга]».

Кроме того, планируется сделать каталог работ, добавила Терешкова. «Вы знаете, что многие граффити имеют такую особенность — исчезать. Или сами граффитисты их закрашивают, или случайно начинается ремонт, или кто-нибудь по ошибке закрашивает граффити», — уточнила она.

Перед фестивалями в Новосибирске открылась выставка уличных художников из Челябинская Алексея Батиса и Дмитрия 710.

Фото Татьяны Душутиной


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