Школьные тетради подорожали в Сибири в полтора раза, учебники — на 20-30%

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Школьные тетради подорожали в Сибири в полтора раза, учебники — на 20-30%
12 Авг 2022, 07:53

В регионах Сибири резко дорожают школьные принадлежности. До начала учебного года осталось меньше месяца.

В Красноярском крае цены на школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары в июле 2022 года выросли на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Одежду для школьников подорожала в среднем на 11,8%, обувь — на 9,3%, сообщили в Красноярскстате.

Цены на школьные тетради подскочили на 53,2% (в среднем до 10,2 рубля), на альбомы для рисования — на 29% (109,3 рубля). Учебники и пособия в регионе подорожали на 22,3% до 542 рублей в среднем.

В Хакасии тетради подорожали на 43,4%, учебники — на 21,5%. Авторучки — еще на 20%.

В Туве, по данным Росстата, школьные тетради подорожали на 52,8%, учебники — 31,6%, а набор фломастеров — на 26%.


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