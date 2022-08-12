Дело экс-директора новосибирского госцентра креативных индустрий дошло до суда

© vk.com/ckinsk. Виктор Буланкин
Дело экс-директора новосибирского госцентра креативных индустрий дошло до суда
12 Авг 2022, 08:54

Уголовное дело экс-директора новосибирского госучреждения «Центр креативных индустрий» Виктора Буланкина дошло до суда. Его обвиняют в растрате.

Центральный районный суд рассмотрит дело бывшего директора «Центра креативных индустрий» (ЦКИ) Виктора Буланкина, говорится в карточке дела. Его обвиняют по ч. 3 ст. 160 УК (присвоение или растрата с использованием служебного положения).

О возбуждении дела в отношении Буланкина источники Тайги.инфо сообщили в конце 2021 года. Тогда называлась ст. 159 УК (мошенничество). В деле могло быть два эпизода, говорил один из собеседников редакции. Первый якобы связан с «хищениями на автопробеге», второй — с «переводом зарплатной программы из Сбера в „Открытие“», рассказал он. О каком именно автопробеге идет речь, не уточняется, но в 2021 году ЦКИ провел пробег «Обское кольцо».

«Центр креативных индустрий» создан министерством культуры Новосибирской области для поддержки творческих людей и объединений на базе кинотеатра «Синема». Госучреждение заработало летом 2020 года.

Виктор Буланкин в 2013—2014 годах он был замом министра культуры региона Василия Кузина, с которым пытался соперничать за пост ректора театрального института, однако его не допустили к участию в выборах. Буланкин в разное время руководил «Авторадио-Томск», Energy-Новосибирск, издавал журнал о бизнесе «Chief time», возглавлял региональный центр ТАСС, был ведущим телепередачи «Дом культуры» на 49 канале.

В 2021 году сотрудники ЦКИ заявили о давлении со стороны руководства.

Сейчас ЦКИ возглавляет Андрей Васильев в статусе и.о. директора. 


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