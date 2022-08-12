«Незапланированный город» и «Царская ипотека»: новосибирцам расскажут неизвестную историю Новониколаевска

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Лекции о рождении Новониколаевска прочитают в новосибирском независимом книжном «Перемен». Историк и краевед Наталья Минина расскажет о том, как город выкупал землю, как жили в «нахальной» его части и что известно об «отцах-основателях».

Цикл публичных лекций «Новониколаевск.Рождение большого города» начнется 18 августа в книжном магазине «Перемен», сообщили организаторы.

Лектором выступит Наталья Минина — историк, краевед, автор сборника документов по истории Новониколаевска, а также старший научный сотрудник Новосибирского краеведческого музея.

«В городском сообществе сложился определенный взгляд на дореволюционную историю Новосибирска, и он не во всем правильный и точный. Несмотря на интерес к городской истории, новейшая историография все это время держалась на советской повестке, а историки крайне мало обращались к первоисточникам и к архивным документам, — отметили организаторы. — Но именно в них — разгадки разных тайн, заблуждений и мифов».

Всего в планах у «Перемен» провести 14 лекций: новосибирцам расскажут о «царской ипотеке», о том, как жили в городских «нахаловках», о решении вопроса неграмотности в Новониколаевске, о железной дороге на Алтай, «битве за сельхозинститут», а также о том, как найти своих новониколаевских предков.

Первую лекцию «Незапланированный город, или история Новониколаевска, которую мы не знаем» прочтут 18 августа в 19:00 на Орджоникидзе, 43.

Зарегистрироваться на нее можно здесь.

