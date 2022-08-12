Грузовик с новосибирскими туристами перевернулся на Алтае

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Грузовик перевернулся в Горном Алтае. Он перевозил новосибирских туристов. Среди пострадавших оказались маленькие дети. Организатором экскурсии мог быть барнаульский бизнесмен.

Грузовик с новосибирскими туристами перевернулся во время экскурсии в Горном Алтае, передает «Инцидент.Новосибирск» со ссылкой на подписчицу.

«Брали экскурсию через компанию „Алтай Вояж“. Наш автомобиль ГАЗ66 перевернулся, дети 6 и 10 лет ударились головой об камни, диагноз „Закрытая черепно-мозговая травма“. Также, девушка в сломала руку, — рассказала одна из туристок. — Абсолютно никакой помощи не было нам оказано, в автомобиле не было даже аптечки, носилок. Возвращались на попутных автомобилях с озер, до которых пришлось идти 3,5 часа пешком. Так как если идти вниз с того места, где перевернулись, то идти два дня. Поэтому пришлось идти в гору 10 км. Вернулись вниз к часу ночи».

Цена экскурсии для нас была 3,7 тыс. рублей с человека.

По данным сервиса «Контур.Фокус», существовала только одно ООО «Алтай-Вояж», зарегистрированное в Барнауле. Но оно ликвидировано еще в 2013 году.