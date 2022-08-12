Тайга.Тропы. Маслянинский район Новосибирской области
© Татьяна Душутина
Новосибирская область не воспринимается как туристический регион. Но здесь все-таки есть интересные места. Тайга.инфо запускает новый проект «Тайга.Тропы».
В Сибири еще лето. Успейте выбираться из города подышать свежим воздухом. Редакция начинает знакомить вас с необычными местами Новосибирской области и близлежащих городов.
Сегодня мы отправимся в Маслянинский район. Это примерно 162 км от Новосибирска, 3,5 часа на машине.
Видео Татьяны Душутиной
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Новосибирск был столицей науки. Теперь он стал центром научных репрессий
Ученые находят решения проблем, стоящих перед человечеством. Поэтому их аресты — это репрессии против будущего.
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