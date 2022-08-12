Тайга.Тропы. Маслянинский район Новосибирской области

© Татьяна Душутина
Тайга.Тропы. Маслянинский район Новосибирской области
12 Авг 2022, 10:42

Новосибирская область не воспринимается как туристический регион. Но здесь все-таки есть интересные места. Тайга.инфо запускает новый проект «Тайга.Тропы».

В Сибири еще лето. Успейте выбираться из города подышать свежим воздухом. Редакция начинает знакомить вас с необычными местами Новосибирской области и близлежащих городов.

Сегодня мы отправимся в Маслянинский район. Это примерно 162 км от Новосибирска, 3,5 часа на машине.

Видео Татьяны Душутиной


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Тайга.Тропы. Маслянинский район Новосибирской области
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