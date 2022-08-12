Студентка с подругой раздели и пытали школьницу в Улан-Удэ

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Студентка с подругой раздели и пытали школьницу в Улан-Удэ
12 Авг 2022, 11:30

Суд в Бурятии рассмотрит дело о пытках 15-летней школьницы. Над ней могла издеваться студентка местного колледжа.

В Улан-Удэ до суда дошло уголовное дело 18-летней студентки колледжа, которую подозревают в организации насилия над школьницей, сообщили в СК РФ по Бурятии 12 августа. В карточке дела личные данные обвиняемой скрыты.

«18 апреля 2022 года в вечернее время обвиняемая вместе с подругой, не достигшей возраста уголовной ответственности, встретила в микрорайоне „Кирзавод“ Улан-Удэ несовершеннолетнюю знакомую, к которой испытывала личную неприязнь, — рассказали в ведомстве. — Они отвели девушку на территорию промбазы, где стали пытать, нанесли множество ударов руками и ногами по голове, шее, туловищу, рукам и ногам, применили иные насильственные действия. Во время истязания обвиняемая с подругой сломали потерпевшей телефон и повредили предметы ее одежды, часть из которых подожгли, часть — порвали, причинив имущественный ущерб».

Ранее сообщалось, что нападавшие раздели девушку догола.

Студентка также потребовала от школьницы 3,5 тыс. рублей. Та пообещала отдать деньги.

Обвинения предъявлены по пунктам «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК (истязание, совершенное группой лиц в отношении заведомо несовершеннолетней с применением пытки), ч. 1 ст. 167 УК (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества) и пункту «в» ч. 2 ст. 163 УК (вымогательство, совершенное с применением насилия).


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