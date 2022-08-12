Врио томского губернатора заполучил государственную квартиру и мог перепродать ее

© vk.com/mazur_70. Владимир Мазур

Врио губернатора Томской области заполучил в собственность квартиру, которая принадлежала Тюменской области. Позже он мог перепродать недвижимость.

Правительство Тюменской области отдало Владимиру Мазуру трехкомнатную квартиру площадью 102,8 кв. метра в доме бизнес-класса в Тюмени, рассказал томский журналист Андрей Серафимов в своем телеграм-канале «Улица Бархатная». Недвижимость находилась в 24-этажном доме на Заречном проезде.

Как говорится в выписке из ЕГРН (имеется в распоряжении Тайги.инфо), в 2011 году правительство региона выкупило квартиру у застройщика. А в 2013-м право собственности было зарегистрировано на полного тезку Владимира Мазура, который в то время возглавлял администрацию Тобольска Тюменской области.

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Стоимость сделки неизвестна. «Улица Бархатная» оценивает квартиру в Тюмени в 10−15 млн рублей. В 2020 году право собственности на квартиру перешло другому человеку.

На сайте администрации Тобольска почему-то вообще нет сведений о доходах Мазура, а на сайте правительства Тюменской области такие данные начали публиковаться только с 2019 года. Но в 2019 году Мазур уже стал вице-губернатором Калужской области, и в его декларации была квартира той же площади, что и в Тюмени. При этом у семьи был в пользовании еще и особняк размером 520 кв. метров.



Известны лишь официальные заработки Мазура за 2015 год (2,23 млн рублей) и за 2017-й (2,6 млн), опубликованные на сайте «Декларатор»*. Но, если верить этим данным, в официальной декларации Мазура за 2017 год не была указана квартира площадью 102,8 кв. метра (в декларации за 2015-й она есть в собственности). Также в собственности чиновника было 8,4 тыс. кв. метров земли и особняк размером почти 1 тыс. «квадратов». Что затем стало с этим имуществом пока уточнить не удалось.

Сейчас, по данным томского областного избиркома, Владимиру Мазуру якобы не принадлежит вообще никакой недвижимости. А его жена владеет лишь апартаментами в Краснодарском крае размером 41 кв. метр.

Мазур выдвинулся в губернаторы Томской области от «Единой России». С ним поборется вице-спикер гордумы Томска Андрей Петров (КПРФ). Также в бюллетене будут директор ООО «Агенство юридических услуг „Азбука права“» Виктор Гринев (РППСС) и депутат регионального парламента Галина Немцева («СРПЗП»).

Прежний губернатор-единоросс Сергей Жвачкин ушел с поста в мае 2022 года, за несколько месяцев до запланированных выборов.



Выборы пройдут 11 сентября. В Томской области будут использовать и дистанционное электронное голосование, а также планируется провести выборы в два дня, несмотря на снятие ковидных ограничений на федеральном уровне.

*(«Центр «ТИ-Р» внесен Министерством юстиции РФ в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента»).