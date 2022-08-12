Многоквартирный дом обрушился в Омске

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Часть многоэтажного дома обрушилась в Омске. Здание должны были отремонтировать по решению суда еще в 2021 году силами регионального фонда, учрежденного правительством. (Новость дополняется)

Часть пятиэтажки на улице 20-го Партсъезда, 53 рухнула в Советском округе Омске, сообщил паблик микрорайона Нефтяники во «ВКонтакте».

«На месте работают пожарные. По информации, очевидцев, есть пострадавшие. Первый и второй этаж засыпало полностью», — сказано в сообщении.

На месте уже работают спасатели. «К ликвидации последствий обрушения от МЧС России привлечены привлечены 40 человек и 10 единиц техники», — сообщили в ГУ МЧС по Омской области.

В администрации Омска заявили, что мэр Сергей Шелест выехал на место. При этом в комментариях в соцсетях местные жители утверждают, что стена ранее начала осыпаться и территория «была огорожена задолго до обрушения».

В ноябре 2021 года прокуратура через суд добилась ремонта дома, напомнил «Город55». Его должен был выполнить Региональный фонд капитального ремонта Омской области еще до 31 декабря 2021 года. И.о. директора фонда, учрежденного региональным правительством — Рустем Протасов.

На место уже выехал прокурор Омской области Николай Студеникин, сообщили в ведомстве.

По данным ГИС ЖКХ, дом был построен в 1966 году. Он проходит по документам как «исправный».

UPD (18:27) Пострадавших при обрушении части пятиэтажного многоквартирного дома в Омске, по предварительным данным, нет, передает ТАСС со ссылкой на омское управление Следственного комитета.

UPD (18:39) На фоне обрушения дома мэрия Омска сообщает, что глава города Сергей Шелест «поблагодарил участников проекта по установке памятника Петру I»: «Благодарственные письма вручены строителям, проектировщикам, общественникам».



UPD (18:41) В департаменте жилищной политики мэрии еще в июне 2021 года заявляли, что «принято решение об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». Центральный райсуд Омска признал решение межведомственной комиссии незаконным.

Но чиновники обжаловали решение в Омский областной суд, следует из копии ответа мэрии жителям в июне 2022 года (имеется в распоряжении Тайги. инфо). Рассмотрение апелляции было назначено на 6 июля, утверждали в мэрии: «Правовых оснований для переселения граждан из МКД у администрации Омска не имеется».

Впрочем, в базе облсуда есть опубликованное решение, из которого убран адрес дома, но по фабуле оно подходит под ситуацию со зданием на Партсъезда. Из него следует, что чиновники говорили о «предельном дефиците бюджета Омска, который не позволяет расселить граждан из МКД, включенных в программу, до наступления сроков, установленных программой».

Суд тогда постановил, что отсрочка исполнения решения «создает реальную угрозу жизни и здоровью жителей дома».

UPD (19:06) Площадь обрушения составила примерно 200 кв. метров. Эвакуированы 40 человек. Пострадавших нет, заявили в МЧС. «Предварительная причина — аварийное состояние здания», — утверждают в ведомстве.



UPD (19:19) «Органами прокуратуры Омской области в рамках надзорных мероприятий будет дана принципиальная, в том числе уголовно-правовая, оценка действий и бездействия, которые привели к сегодняшней чрезвычайной ситуации, — заявили в ведомстве. — Также на особом контроле прокуратуры находится вопрос соблюдения жилищных прав граждан, проживающих в указанном доме, а также оказания им всей необходимой помощи».



Следственный комитет по Омской области также начал проверку.