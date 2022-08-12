Омичку обвинили в убийстве трехмесячного ребенка из-за его «ненужности»

В Омской области убит трехмесячный мальчик. Под подозрение попала его 20-летняя мать.

Тело трехмесячного ребенка нашли в доме в Горьковском районе Омской области, сообщили в региональном управлении СК РФ.

«По версии следствия, к преступлению причастна 20-летняя мать ребенка. Подозреваемая задержана, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в СК.

Дело возбуждено по пункту «в» ч.2 ст. 105 УК (убийство малолетнего)

По данным телеграм-канала «Осторожно новости», 17-летняя девушка встречалась с 28-летним слесарем, судимым за кражу и вождение в пьяном виде. В 2018 году у них появился сын, после этого они стали жить вместе. Мужчина начал работать на вахте в Ханты-Мансийском автономном округе.

В мае 2022 года у пары родился еще один сын. Но после этого отношения испортились, и мужчина ушел из семьи. 10 августа он зашел по делам к девушке, и они снова поссорились.

«Девушка закричала, что этот ребенок „ей не нужен“ и со всей силы кинула его на пол», — утверждает «Осторожно новости».



Отец подхватил малыша и побежал в местную больницу. Но мальчик скончался.