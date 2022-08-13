Обыски начались в мэрии Омска и областном фонде капремонта

© СК РФ по Омской области

Обыски начались в мэрии Омска и областном фонде капитального ремонта, подконтрольном региональному правительству, после обрушения многоквартирного дома. Возбуждено уголовное дело.

Уголовное дела по ст. 293 УК (халатность) и ст. 315 УК (неисполнение решения суда) возбуждено после обрушения части многоквартирного дома в Омске по улице 20-го Партсъезда, 53. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

«По версии следствия, обрушение торцевой стены дома произошло из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностных лиц ряда ведомств, которые своевременно не исполнили решение суда, признавшего дом аварийным, и не предприняли никаких мер по избежанию его разрушения, что повлекло причинение крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов собственников жилых помещений в данном доме», — рассказали в ведомстве.

В департаменте городского хозяйства мэрии Омска и Фонде капитального ремонта прошли обыски. Кроме того, «выемки документации» прошли у судебных приставов.

Глава СК РФ Александра Бастрыкин решил взять расследование на контроль центрального аппарата ведомства.

Региональный фонд капитального ремонта Омской области, учрежденный региональным правительством, возглавляет Рустем Протасов. Эта структура, напомним, собирает деньги с омичей за капремонт. Департаментом городского хозяйства мэрии руководит первый вице-мэр Евгений Фомин.

Тайга.инфо рассказывала, что жители регулярно жаловались на состояние дома, построенного в 1966 году как общежитие. Но чиновники не признавали его аварийным. В департаменте жилищной политики мэрии еще в июне 2021 года заявляли, что «принято решение об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». Центральный райсуд Омска признал решение межведомственной комиссии незаконным.

Но чиновники обжаловали решение в Омский областной суд, следует из копии ответа мэрии жителям в июне 2022 года (имеется в распоряжении Тайги. инфо). Рассмотрение апелляции было назначено на 6 июля, утверждали в мэрии: «Правовых оснований для переселения граждан из МКД у администрации Омска не имеется».

Впрочем, в базе облсуда есть опубликованное решение, из которого убран адрес дома, но по фабуле оно подходит под ситуацию со зданием на Партсъезда. Из него следует, что чиновники говорили о «предельном дефиците бюджета Омска, который не позволяет расселить граждан из МКД, включенных в программу, до наступления сроков, установленных программой».

Суд тогда постановил, что отсрочка исполнения решения «создает реальную угрозу жизни и здоровью жителей дома».

По данным ГИС ЖКХ, дом проходит по документам как «исправный».

