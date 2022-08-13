Обыски начались в мэрии Омска и областном фонде капремонта
Обыски начались в мэрии Омска и областном фонде капитального ремонта, подконтрольном региональному правительству, после обрушения многоквартирного дома. Возбуждено уголовное дело.
Уголовное дела по ст. 293 УК (халатность) и ст. 315 УК (неисполнение решения суда) возбуждено после обрушения части многоквартирного дома в Омске по улице 20-го Партсъезда, 53. Об этом сообщили в СК РФ по региону.
«По версии следствия, обрушение торцевой стены дома произошло из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностных лиц ряда ведомств, которые своевременно не исполнили решение суда, признавшего дом аварийным, и не предприняли никаких мер по избежанию его разрушения, что повлекло причинение крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов собственников жилых помещений в данном доме», — рассказали в ведомстве.
В департаменте городского хозяйства мэрии Омска и Фонде капитального ремонта прошли обыски. Кроме того, «выемки документации» прошли у судебных приставов.
Глава СК
Региональный фонд капитального ремонта Омской области, учрежденный региональным правительством, возглавляет Рустем Протасов. Эта структура, напомним, собирает деньги с омичей за капремонт. Департаментом городского хозяйства мэрии руководит первый вице-мэр Евгений Фомин.
Тайга.инфо рассказывала, что жители регулярно жаловались на состояние дома, построенного в 1966 году как общежитие. Но чиновники не признавали его аварийным. В департаменте жилищной политики мэрии еще в июне 2021 года заявляли, что «принято решение об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». Центральный райсуд Омска признал решение межведомственной комиссии незаконным.
Но чиновники обжаловали решение в Омский областной суд, следует из копии ответа мэрии жителям в июне 2022 года (имеется в распоряжении Тайги. инфо). Рассмотрение апелляции было назначено на 6 июля, утверждали в мэрии: «Правовых оснований для переселения граждан из МКД у администрации Омска не имеется».
Впрочем, в базе облсуда есть опубликованное решение, из которого убран адрес дома, но по фабуле оно подходит под ситуацию со зданием на Партсъезда. Из него следует, что чиновники говорили о «предельном дефиците бюджета Омска, который не позволяет расселить граждан из МКД, включенных в программу, до наступления сроков, установленных программой».
Суд тогда постановил, что отсрочка исполнения решения «создает реальную угрозу жизни и здоровью жителей дома».
По данным ГИС ЖКХ, дом проходит по документам как «исправный».