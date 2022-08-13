Построенное при Екатерине II кладбище разрушается в Бийске

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Одно из старейших кладбищ Западной Сибири разрушается в Бийске. Этот уникальный некрополь построили во второй половине 18 века.

Вознесенское кладбище разрушается в Бийске. Это старейшее из сохранившихся на юге Западной Сибири, передают «Вести Алтай».

Погост обустроили при Екатерине II в 1772 году. В нем захоронены горожане, внесшие значительный вклад в развитие Бийска. Подобные некрополи есть только в Тобольске и частично в Тюмени.

На территории кладбища сохранилось более 150 уникальных старинных надгробий на могилах горожан, священнослужителей, чиновников, врачей и учителей.

Бийск — один из старейших крупных городов Сибири. Основа еще в 1709 году. Это был промышленный и банковский центр, в нем базировалась миссия Русской православной церкви в Западной Сибири. В советское время город также бурно рос, затем численность населения стабилизировалась, но после 2000 года начала неуклонно снижаться. Многие исторические здания пришли в упадок.