Станислав Косиор. Сибирь перед голодомором в Украине

© commons.wikimedia.org. Станислав Косиор (под рукой Сталина)

Тайга.инфо продолжает рассказывать о судьбах руководителей Сибири после Гражданской войны. Станислав Косиор, которого связывают с организацией голодомора в Украине, несколько лет управлял и Зауральем.

Станислав Косиор был видной фигурой в сталинской системе власти. Много лет руководил Украиной, потом стал членом Политбюро и заместителем председателя Совета народных комиссаров СССР. Расстрелян в 1938-м. В 70-е в серии «Пламенные революционеры», которую выпускал «Политиздат», вышла «Повесть о Станиславе Косиоре». Там вспомнили и про то, что два года он руководил Сибирью.



Поляк в Украине

Будущий первый секретарь КПСС Украины и заместитель председателя правительства СССР родился в Венгруве на территории нынешнего Мазовецкого воеводства в Польше. В семье фабричных рабочих было пять братьев и четверо из них стали революционерами. Станислав работал слесарем, участвовал во всех заводских забастовках. Четыре раза его арестовывали и в итоге сослали на три года в Иркутскую губернию. В революцию стал комиссаром, известно, что примыкал к «левым коммунистам».

Именно Косиор стал одним из организаторов компартии Украины в 1918 году. Ему поручили руководить и финансами Украины. Но вдруг в 1922 году последовало неожиданное партийное поручение — возглавить партийную организацию в Сибири. Здесь он пробудет не так долго, но свой след оставит.

Сибирский хлеб, заводы и кино

Косиор прибыл в Новониколаевск в декабре 1922 года. Как утверждали его биографы, «в это тяжелое время Косиора можно было видеть буквально везде: где на попутных лошадях, где на старой, разбитой машине бороздил он бескрайние просторы Сибири».

Советские авторы тогда писали, что «в Сибири большевики вели ожесточенную борьбу за хлеб». В 1925 году посевные площади уже составляли 91% от довоенных, а животноводство выдало продукции на 34% больше. Интересно, что по количеству колхозов Сибирь была на одном из первых мест. Промышленностью тогда могли называть только полукустарные мастерские. Косиор настоял на их закрытии и на подготовке к электрификации Сибири и развитию металлургии.

Возможно, благодаря Косиору появился самый первый художественный фильм, рассказывавший о гражданской войне в Сибири, сценарий которого написал Владимир Зазубрин. И именно он выступил на Сиббюро Ц К в 1924 году с предложением праздновать день освобождения Сибири от «колчаковщины»: «Следует вспомнить товарищей, насмерть замученных в колчаковских застенках или павших на полях сражений, не ограничиваясь при этом характеристикой только тех товарищей, которые играли роль в общесибирском масштабе, а останавливаясь и на местных рядовых работниках».

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Косиор в разные оппозиции, в отличие от других сибирских партийцев, не входил, боролся с «троцкистами». Тогда в Сибирь высылали много кого, особенно эсеров. Местной партийной верхушке это не нравилось — в постановлении Сибкрайкома РКП (б) говорилось: «Обратить внимание ЦК партии на отрицательные политические последствия, угрожающие Сибири, вследствие неизбежной смычки между с.-р-ской ссылкой и хозяйственно крепким крестьянством и просить о прекращении высылки с.р. в Сибирь». К этому наверху прислушались и прекратили отправлять эсеров в Сибирь.



Светские биографы восхваляли Косиора: «Исключительная целенаправленность, умение прислушиваться к мнению товарищей, тесная связь с народом — эти характерные черты работы Станислава Викентьевича обеспечивали успех его деятельности и в Сибири». В 1925 году на общесибирской конференции был избран секретарем краевого комитета партии. У него были планы на дальнейшую работу в Сибири. Приехавшему в Новониколаевск Михаилу Калинину, вместе с которым посетил несколько сел, он заявил: «Мы сдвинули деревню с мертвой точки. Село уже дает городу хлеб и знаменитое сибирское масло. Задача теперь состоит в том, чтобы перевести деревню на социалистические рельсы».

Но заниматься этим пришлось другим — Косиора отозвали в столицу, в Оргбюро Ц К .

В Украине и в Совнаркоме

Станислава Косиора в партии знали. Историки насчитали 260 его литературных трудов: статьи, тексты выступлений, письма. Пользовался доверием Сталина. Об этом, например, говорит то, что именно Косиор руководил высылкой Троцкого в Алматы в январе 1928 года. В его шифровке Сталину было сказано: «Сегодня в два часа отправили Троцкого под конвоем в Алма-Ату. Пришлось взять силой и нести на руках, так как сам идти отказался, заперся в комнате, пришлось выломать дверь».

По воспоминаниям современников Косиор был «маленького, почти карликового роста, пухлый, голова непропорционально крупная и лысая», но верил в свою счастливую звезду. Как и многие, кого расстреляли в ближайшие годы.

В 1928 году Косиор стал первым секретарем Коммунистической партии Украины. Разумеется, входил в состав «тройки», утверждавшей расстрельные списки.

В 1935 году Станислав Косиор получил орден Ленина «за выдающиеся успехи» в области сельского хозяйства. Несмотря на Голодомор в Украине 1932−1933 годов, когда, по разным оценкам, погибли более 2 млн человек.



Расположение Сталина со временем сменилось недоверием. Известна шифровка Сталина Кагановичу и Молотову, где уже в 1932 году Косиору он приписывает «гнилую дипломатию» и заявляет, что многолетний председатель правительства Украинской ССР Влас Чубар и Косиор «загубят в конец Украину»: «Руководить нынешней Украиной не по плечу этим товарищам». Отсюда вывод: «придётся снять с Украины обоих».

Смерть и забвение

По устоявшейся методе тех лет, высшего чиновника сначала переводили с повышением, а потом арестовывали. Вот и Косиор в январе 1938 года стал зампредом Совета народных комиссаров СССР и председателем Комиссии советского контроля, а уже 3 мая был снят со всех постов и арестован. Утверждалось, что Косиор входит в «Польскую военную организацию» с 1922 года. Даже, находясь в Сибири, он уже был одним из ее руководителей, уверяло официальное следствие. А дальше якобы поднялся до эмиссара маршала Польши Юзефа Пилсудского в Украине, создав «контрреволюционный заговорщический террористический центр».

Кстати, один из братьев Косиора Владислав, подвергся репрессиям еще в 1928 году за принадлежность к оппозиции. Его исключили из партии и сослали в Красноярский край. Но на волне репрессий 1930-х бывшего главного редактора газеты «Труд» Владислава Косиора сначала отправили в лагеря в Воркуте, а затем по приговору особой тройки в Архангельской области расстреляли — в январе 1938 года. Когда его брат стал вице-премьером.

Установлено, что в Лефортовской тюрьме Косиора пытали, допрашивали по много часов беспрерывно, не давали спать. Но имеется только четыре протокола допроса. Исследователи говорят о том, что Косиор выдержал самые жестокие пытки, но все подписал после того, как 16-летнюю дочь Тамару изнасиловали на его глазах.

26 февраля 1939 года Станислава Косиора расстреляли. Исполнителем казни считают генерала Василия Блохина, которого называют «сталинским палачом».

Судьба семьи бывшего руководителя Сибири была трагичной. Дочь его жены, изнасилованная в тюрьме, бросилась под поезд. Сын Владимир погиб в боях за Ленинград в начале декабря 1942 года — умер от истощения и ран. Жена Елизавета была расстреляна еще раньше мужа — в августе 1938 года. Четверо его братьев тоже репрессированы — коммунисты и видные партиные деятели Иосиф, Владислав и Казимир были расстреляны, а беспартийный Михаил погиб в лагере на Урале.

Станислав Косиор был посмертно реабилитирован 14 марта 1956 года. Его имя носили улицы российских и украинских городов. В Ленинском районе Новосибирска и сегодня есть улица Косиора. Как водится, был и корабль в его честь — в 1926 году в Красноярске построили и спустили на воду пароход «Косиор».

Но сейчас в Украине Косиор официально признан одним из организаторов геноцида начала 1930-х годов. Решение в 2010 году вынес Апелляционный суд Киева. Были демонтирована памятная доска в его честь, переименована улица в Харькове.

Владимир Кузменкин