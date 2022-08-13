Антифашисты заявили о пытках их задержанного соратника в Красноярске

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Родители задержанного в Красноярске антифашиста Даниила Иванова рассказали, что силовики могли применять к нему пытки. Его задержали по обвинению в разбое, а потом государственные СМИ утверждали, что он якобы «готовился поджечь военкомат из-за позиции по спецоперации».

Антифашиста Даниила Иванова избивали СИЗО, пытаясь заставить его признаться в разбое с использованием огнестрельного оружия, передает «Активация». Молодой человек в итоге взял на себя вину, пишет издание со ссылкой на слова товарищей задержанного родителям, а также на брата другого задержанного активиста — Ильи Виноградова.



Родители видели побои на лице Иванова, пишет антифашистский паблик Punks and Skins.

Напомним, 10 августа госагентство РИА Новости объявило, что в Красноярске задержаны «два сторонника движения „антифа“», которые якобы «готовились поджечь военкомат из-за позиции по спецоперации». Также утверждалось, что задержанные Илья Виноградов и Даниил Иванов в июле они совершили разбойное нападение — проникли в квартиру и, угрожая пистолетом и ножом хозяину, похитили его вещи. Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 162 УК (разбой с незаконным проникновением в жилище).

«Огнестрельного оружия у Иванова и Виноградова не было, а информация об огнестреле — фейк разгоняемый спецслужбами, с целью отягощения судьбы парней и их же дискредитации, — отметил паблик. — В свою очередь, признание Даниила — лишь следствие репрессий и давления со стороны государства».

Следственный комитет официально не сообщал о деле.

РИА Новости публиковало видео, на котором молодой человек в гражданской одежде открывает дверь квартиры сотрудникам СОБР. Двое из них врываются в жилье, идут в ванную и валят на пол молодого человек, который был там. Тот спрашивает: «Что я сделал?»



Затем молодой человек называет себя. Никаких предметов для «поджога» военкомата на видео не было, вместо этого госагентство опубликовало фотографию с несколькими клинками, сделанными под восточную стилистику.