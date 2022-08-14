Часть туристических маршрутов закрыли на Байкале из-за пожарной опасности

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В Иркутской области закрыты туристические маршруты на Байкале из-за угрозы лесных пожаров. По данным Авиалесохраны, в регионе пока нет возгораний.

«14 августа 2022 года приостановлена выдача разрешений на посещение Прибайкальского национального парка в Береговом и Еланцинском лесничествах, на маршрутах: «Бугульдейка — Большая Марта — Петрова», «Тажераны», «Тырган — урочище Саган-Заба» и «Черноруд — Сарма — Курма», — сообщили в Прибайкальском нацпарке.



Кроме того, закрыт маршрут по акватории Малого моря с островами (часть Байкала между материком и островом Ольхон).

Решение принято из-за пятого, наивысшего, класса пожарной опасности. Противопожарный режим ранее ввели в четырех лесничествах Ольхонского туристического кластера Прибайкальского национального парка.



При этом, по данным Авиалесохраны на 13 августа, в регионе нет лесных пожаров. Облправительство также утверждает, что «новых возгораний не зарегистрировано».