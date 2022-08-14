Сотрудница скорой помощи погибла в ДТП с грузовиком в Красноярском крае
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В Красноярском крае скорая помощь врезалась в грузовик. Сотрудница погибла.
УАЗ, принадлежащий службе скорой помощи, двигался по федеральной трассе Р-255 «Сибирь». По предварительным данным МВД, выезжая со стороны села Большие Ключи, он не предоставил преимущество грузовику Scania, который ехал со стороны Красноярска в сторону Канска.
«В результате аварии погибла пассажирка УАЗа. Кроме того, пострадали водитель и еще одна пассажирка отечественного автомобиля», — сообщили в ГУ МВД по региону.
Погибшая работала в скорой помощи, уточняет ТАСС.
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