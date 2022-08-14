Водитель набросился на женщину с ребенком в Новосибирске
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Водитель набросился на женщину с ребенком, которая сделала ему замечания. Он ударил ее и облил чем-то.
Две женщины с маленьким ребенком шли по улице Кропоткина. На них едва не наехал водитель микроавтобуса, и девушка сделала ему замечание, передает «Иницидент Новосибирск».
Из окна машины мужчина кинул в женщин бутылку. Затем он резко перегородил их проход по тротуару, выбежал из машины и ударил девушку по лицу.
«Они попытались пойти дальше, но он взял ещё одну бутылку из машины с какой то жидкостью, догнал их, и облил женщину с ребёнком, ребёнок начал плакать. Затем спокойно уехал в другом направлении», — рассказала подписчица паблика.
Ехавшие мимо мужчины не стали вступаться за женщин.
Полиция начала проверку, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. Устанавливаются участники и обстоятельства произошедшего.
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