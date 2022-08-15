Сибирского пастора нежелательного в РФ «Нового поколения» задержали и связали с поддержкой Украины

© t.me/rian_ru
Сибирского пастора нежелательного в РФ «Нового поколения» задержали и связали с поддержкой Украины
15 Авг 2022, 06:45

Силовики начали обыски в региональных ячейках международного христианского движения «Новое поколение», которое Генпрокуратура РФ объявила «нежелательным» в России. Его обвинили в поддержке признанного террористическим и недавно запрещенного в РФ батальона «Азов». Среди задержанных есть известный сибирский пастор, узнала Тайга.инфо.

Сотрудники силовых структур проводят обыски в помещениях «Нового поколения» в Москве, Челябинске, Краснодаре, Кемерове и Новосибирске, утверждает госагентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обыски проходят по делу о работе организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности (ст. 284.1 УК). Но госагентство также пишет, что «Новое поколение» якобы поддерживает батальон «Азов» (Верховный суд РФ признал украинский полк «Азов» террористической организацией и запретил его на территории России).

Признание «нежелательной» на территории РФ влечет за собой запрет на деятельность и создание структурных подразделений в России. За осуществление деятельности «иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной» на территории РФ предусмотрена уголовная ответственность (ст. 284.1 УК).

В оперативном видео, которое распространили через РИА Новости, есть момент задержания одного мужчины. Он называет себя Александром Гришиным. Это известный пастор «Новоего поколения» в Сибири, писала Тайга.инфо. В частности, он возглавлял новокузнецкое АНО «Спасение», с которым связывали одноименный реабилитационный центр.

Кроме того, Александр Гришин до недавнего времени возглавлял организацию пятидесятников «Христианская церковь „Свет Миру“» в Новосибирске. Он, судя по соцсетям, выступал в разных регионах с проповедями.

Где именно был задержан Гришин, не уточняется. На записи плачет девочка, ее пытается успокоить мать. Силовики кладут мужчину лицом в пол.

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