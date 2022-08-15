Пенсионер и дети пропали во время сбора ягод в Эвенкии

© narodsevera.ru
Пенсионер и дети пропали во время сбора ягод в Эвенкии
15 Авг 2022, 07:30

В Красноярском крае пропали пенсионер и подростки. Они ушли в лес собирать дикоросы.

68-летний мужчина и подростков 12-и и 17-и лет ушли в лес для сбора дикоросов в Эвенкийском районе. Они пропали, сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю 15 августа.

«На данный момент в 8 км от населенного пункта Байкит организованы поисково-спасательные работы», — уточнили в ведомстве.

В поисках участвуют 15 сотрудников МЧС и полицейских, а также четыре единицы техники.

UPD (12:33) Пропавшие в Эвенкии при сборе дикоросов пенсионер и двое подростков нашлись, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

«В медицинской помощи не нуждаются», — уточнили в МЧС.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Новосибирск был столицей науки. Теперь он стал центром научных репрессий
Илья Кабанов
Ученые находят решения проблем, стоящих перед человечеством. Поэтому их аресты — это репрессии против будущего.
Последние материалы
15 Авг, 10:59
Однофамилица главы транспортного комитета заксобрания построит гостиницу в Новосибирске
15 Авг, 10:26
Экотропы закрыли на Алтае из-за медведей
15 Авг, 09:53
Вице-мэра Новосибирска сделали подозреваемым по делу о клевете на единоросса из Госдумы
15 Авг, 09:44
Пациент выпал из машины скорой помощи в Красноярском крае
15 Авг, 09:35
Новосибирцев предупредили о высокой пожароопасности
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования