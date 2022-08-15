Пенсионер и дети пропали во время сбора ягод в Эвенкии

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В Красноярском крае пропали пенсионер и подростки. Они ушли в лес собирать дикоросы.

68-летний мужчина и подростков 12-и и 17-и лет ушли в лес для сбора дикоросов в Эвенкийском районе. Они пропали, сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю 15 августа.



«На данный момент в 8 км от населенного пункта Байкит организованы поисково-спасательные работы», — уточнили в ведомстве.



В поисках участвуют 15 сотрудников МЧС и полицейских, а также четыре единицы техники.

UPD (12:33) Пропавшие в Эвенкии при сборе дикоросов пенсионер и двое подростков нашлись, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

«В медицинской помощи не нуждаются», — уточнили в МЧС.