Число заразившихся ковидом новосибирцев выросло почти вдвое за неделю

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В Новосибирской области увеличилось число заболевших коронавирусом почти на 50% за неделю. У 97% пациентов в регионе болезнь протекает с симптомами ОРВИ.

Число заболевших ковидом увеличилось на 50% по сравнению с позапрошлой неделей в Новосибирской области, сообщает НГС со ссылкой на главу Роспотребнадзора региона Александра Щербатова 15 августа.

«Четвертую неделю отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошлую неделю установлено 1199 случаев, что больше предшествующей недели практически на 50%. По-прежнему наибольшее количество заболевших — в районах области, удельный вес составляет 70%», — рассказал Щербатов.

У 97% пациентов региона болезнь протекает с симптомами ОРВИ. Щербатов отметил, что возвращать антиковидные меры пока не требуется.

