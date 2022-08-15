Здание сибирской таможни сдается в центре Новосибирска

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Здание в несколько этажей сдается в центре Новосибирска. Ранее в нем находилась таможня. Аналогичный объект агентство недвижимости сдает за сумму около 930 тыс. рублей в месяц.

Объявление о сдаче в аренду появилось на здании на улице Октябрьская 17/1. Ранее там располагалось Сибирское таможенное управление. По наблюдению корреспондента Тайги. инфо из здания недавно вывозились документы.



К аренде предлагаются помещения общей площадью 1094 кв. метров. Согласно данным публичной кадастровой карты, это площадь всего здания, построенного в 1998 году.

Кадастровая стоимость объекта 87,5 млн рублей.

Редакции на момент публикации не удалось дозвониться до указанного в объявлении номера. В базе одного из агентств недвижимости есть здание на Октябрьской улице без точного адреса, но такой же площади. Указано, что в нем пять этажей, включая один подземный. Оно сдается в аренду за 929 900 рублей в месяц.

Для сравнения помещения площадью 840 кв. метров около сдаются в том же районе за 850 тыс. в месяц.

Ранее в здании располагалось таможенное управление/2gis.ru/novosibirsk