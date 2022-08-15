«Иркутская нефтяная компания» снизила добычу

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«Иркутская нефтяная компания» снизила добычу
15 Авг 2022, 08:46

Производство нефти в России падает за счет структур «Газпрома» и относительно небольших компаний. Среди тех, кто снизил добычу оказалась «Иркутская нефтяная компания», но крупнейшие поставщики остались на прежнем уровне.

Среднесуточная добыча нефти и конденсата в России в августе снижается на 3% относительно июля — до 1,4 млн тонн. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на источники. Но крупные корпорации в условиях санкций после начала «спецоперации» в Украине сохраняют производство — это государственная «Роснефть», а также ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз».

«Только „Газпром нефть“ падает вместе с рынком — на 3%, до примерно 108 тыс. тонн в сутки», — отмечает издание.

Другие игроки теряют позиции «гораздо быстрее». Среди них оказались «Иркутская нефтяная компания» и «Нефтиса», узнал «Ъ».

«Иркутскую нефтяную компанию» возглавляет ее совладелец Николай Буйнов. Он входит в число богатейших россиян и занимает 57 место в рейтинге Forbes за 2022 год. Выручка ООО «ИНК» по итогам 2021-го составила 214,3 млрд рублей, чистая прибыль, по данным «Контур.Фокус», достигла 47,8 млрд.


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