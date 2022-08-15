Новосибирцев предупредили о высокой пожароопасности

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Синоптики прогнозируют высокую пожароопасность в Новосибирской области с 16 по 19 августа. В регионе увеличивается риск природных возгораний.

В Новосибирской области с 16 по 19 августа сохранится высокая пожароопасность 4 класса, сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

«В Купинском районе [прогнозируется] чрезвычайно высокая пожароопасность 5 класса», — уточнили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

В регионе увеличился риск возникновения очагов природных пожаров.