Новосибирцев предупредили о высокой пожароопасности
© Анастасия Кораблёва
Синоптики прогнозируют высокую пожароопасность в Новосибирской области с 16 по 19 августа. В регионе увеличивается риск природных возгораний.
В Новосибирской области с 16 по 19 августа сохранится высокая пожароопасность 4 класса, сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.
«В Купинском районе [прогнозируется] чрезвычайно высокая пожароопасность 5 класса», — уточнили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.
В регионе увеличился риск возникновения очагов природных пожаров.
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