Новосибирцев предупредили о высокой пожароопасности

© Анастасия Кораблёва
Новосибирцев предупредили о высокой пожароопасности
15 Авг 2022, 09:35

Синоптики прогнозируют высокую пожароопасность в Новосибирской области с 16 по 19 августа. В регионе увеличивается риск природных возгораний.

В Новосибирской области с 16 по 19 августа сохранится высокая пожароопасность 4 класса, сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

«В Купинском районе [прогнозируется] чрезвычайно высокая пожароопасность 5 класса», — уточнили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

В регионе увеличился риск возникновения очагов природных пожаров.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Новосибирск был столицей науки. Теперь он стал центром научных репрессий
Илья Кабанов
Ученые находят решения проблем, стоящих перед человечеством. Поэтому их аресты — это репрессии против будущего.
Последние материалы
15 Авг, 10:59
Однофамилица главы транспортного комитета заксобрания построит гостиницу в Новосибирске
15 Авг, 10:26
Экотропы закрыли на Алтае из-за медведей
15 Авг, 09:53
Вице-мэра Новосибирска сделали подозреваемым по делу о клевете на единоросса из Госдумы
15 Авг, 09:44
Пациент выпал из машины скорой помощи в Красноярском крае
15 Авг, 09:35
Новосибирцев предупредили о высокой пожароопасности
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования