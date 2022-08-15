Пациент выпал из машины скорой помощи в Красноярском крае

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В Канске Красноярского края мужчина выпал из автомобиля скорой помощи во время транспортировки. Видео с инцидентом попало в соцсети. Медики говорят, что пациент выпрыгнул сам.

Ролик с автомобилем скорой помощи, из которого кто-то выпадает прямо на дорогу появился в паблике города Канска. Судя по всему, речь идет о пациенте, его поднимают и заносят обратно в машину.



Заведующий канской станцией скорой помощи рассказал красноярскому ТВК, что им поступило сообщение о пьяном мужчине, который находился на улице. Его решили отвезти в больницу.

Во время движения автомобиля пациент стал себя вести неадекватно. Фельдшер попыталась его усмирить, однако мужчина открыл дверь и выпрыгнул.

В результате пациент получил черепно-мозговую травму, и его отвезли в больницу.