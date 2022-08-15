Экотропы закрыли на Алтае из-за медведей

© pixabay.com
Экотропы закрыли на Алтае из-за медведей
15 Авг 2022, 10:26

Две экотропы в заказнике и заповеднике Алтайского края закрыли из-за высокой активности медведей. Туристам также отменили часть экскурсий.

В Алтайском крае закрыли экотропы в заказнике «Чинетинский» и в Тигирекском заповеднике из-за увеличения числа медведей, сообщили в пресс-службе краевого минприроды.

«В Тигирекском заповеднике активизировались медведи. Для безопасности туристов с 8 августа до конца года закрыты несколько маршрутов», — уточнили в министерстве.

Помимо этого, туристам отменили экскурсии на Холодный ключ, к истокам Большого Тигирека, а также экскурсию на Листвяжный Глядень.

По данным минприроды, в регионе насчитывается более 1300 медведей. В основном они обитают в Заринском, Залесовском, Тогульском, Чарышском, Солтонском, Солонешенском и Краснощековском районах.


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