Экотропы закрыли на Алтае из-за медведей
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Две экотропы в заказнике и заповеднике Алтайского края закрыли из-за высокой активности медведей. Туристам также отменили часть экскурсий.
В Алтайском крае закрыли экотропы в заказнике «Чинетинский» и в Тигирекском заповеднике из-за увеличения числа медведей, сообщили в пресс-службе краевого минприроды.
«В Тигирекском заповеднике активизировались медведи. Для безопасности туристов с 8 августа до конца года закрыты несколько маршрутов», — уточнили в министерстве.
Помимо этого, туристам отменили экскурсии на Холодный ключ, к истокам Большого Тигирека, а также экскурсию на Листвяжный Глядень.
По данным минприроды, в регионе насчитывается более 1300 медведей. В основном они обитают в Заринском, Залесовском, Тогульском, Чарышском, Солтонском, Солонешенском и Краснощековском районах.
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