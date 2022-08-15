Зампред общественной палаты Алтайского края погиб на Донбассе

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Зампред общественной палаты Алтайского края погиб на Донбассе
15 Авг 2022, 11:41

Заместитель председателя общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков найден мертвым в самопровозглашенной ДНР, признанной Кремлём. Похороны пройдут в Барнауле.

Евгений Новиков отправился в ДНР июле «с гуманитарной миссией и пропал», сообщил «Алтапресс» 15 августа. Два источника издания рассказали, что он погиб, а тело доставят в Барнаул в ближайшее время.

«В волонтерском центре в Шахтёрском районе Донецкой народной республики после ракетного обстрела 10 июля 2022 года без вести пропал волонтер „Наследия“ Новиков Евгений Александрович, — писали родственники Новикова в донецких пабликах. — На груди — татуировка медведя».

Евгений Новиков родился 17 августа 1969 года. Возглавлял исполком краевой организации «Российского союза ветеранов Афганистана». Его назначали в общественную палату региона четыре созыва подряд, сейчас он числится запредом палаты.


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