Авиакомпания NordStar запускает рейс из Иркутска в Новосибирск и Норильск

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Авиакомпания NordStar запускает рейс из Иркутска в Новосибирск и Норильск
15 Авг 2022, 12:28

Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов по новому направлению Норильск — Новосибирск — Иркутск и обратно. Полеты будут выполняться еженедельно по средам с 5 октября.

Как сообщается на сайте авиакомпании, время вылета из Норильска в Новосибирск в 12:00 по местному времени, время прилета 14:40 местного времени. Время в пути составит 2 часа 40 минут. Время вылета из Новосибирска в Иркутск в 15:40 по местному времени, время прилета 19:05 местного времени. Время в пути составит 2 часа 25 минут. Время вылета из Иркутска в Новосибирск в 21:35 местного времени, время прилета 23:05 по местному времени.

Вылет из Новосибирска в Норильск в четверг в 04:05 по местному времени, прилет в Норильск в 6:45 по местному времени.

Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing 737−800 с экономическим и бизнес-классом обслуживания.


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