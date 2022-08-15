Пчелы массово гибнут под Новосибирском: «Они занесли яд в улей»

© Анна Астахова
Пчелы массово гибнут под Новосибирском: «Они занесли яд в улей»
15 Авг 2022, 13:54

Массовая гибель пчел произошла под Новосибирском. Жители винят в этом сельхозпроизводителей и называют конкретную компанию. С момента жалоб надзорным органам прошел почти месяц.

Жители Новосибирского района области сообщили Тайге.инфо о массовой гибели пчел. По словам жительницы микрорайона «Семейная сказка» в поселке Ложок Веры Мясниковой, перед мором соседние поля могли обрабатывать с вертолетов.

Мясникова занимается пчелами уже 50 лет. Но 13 июля 2022 года насекомые начали «кучами валиться» замертво.

«И так до 19 июля валили. И в других хозяйствах так: в Кольцово, в Ключах, в Коёне, которые на расстоянии 15−20 км. У всех погибли пчелы. В начале мы не могли ничего понять, но только слышали, что здесь в это время летали вертолеты. Они обрабатывали сельхоз угодья агрофермы „Инские просторы“. Говорят, обрабатывали рапс китайскими пестицидами», — рассказала женщина.

ООО «Агроферма „Инские просторы“», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Юлии Поченковой и Петру Белому. Выручка в 2021 году составила около 60 млн рублей, чистая прибыль — 2,9 млн.

Из-за гибели пчел пасечники вынуждены были законсервировать и мед, собранный в ульях. «Потому что сейчас молодая пчела, когда выходит из ячейки и еще никуда не летала, уже погибает. Значит, они занесли яд в улей», — пояснила Вера Мясникова.

Пчеловоды отправили образцы на анализ. Один анализ меда стоит 6 тыс. рублей, а проверка пчел обойдется в 26 тыс. рублей.

«Мы к областным ветврачам по пчеловодству обращались, но пока ответа нету. Скоро месяц будет», — добавила женщина.

Случаи массовой гибели пчел участились в Сибири летом 2022 года. Сообщения об поступали также из Алтайского края, Красноярского края и Омской области.


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