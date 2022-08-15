Отель продается за 120 млн в Новосибирске

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Отель продается за 120 млн в Новосибирске
15 Авг 2022, 14:30

Действующий отель «Добролюбов» продается в Новосибирске. Стоимость четырехэтажного здания составляет 120 млн рублей.

Отель площадью свыше 1,1 тыс. кв. метров выставлен на продажу в Новосибирске. Здание имеет четыре этажа, в том числе подземный, коммуникации центральные, сообщается на сайте «Авито».

Участок под строением в собственности. В здании 29 номеров, конференц-зал, летняя веранда, зона барбекю, столовая, прачечная и сауна.

Утверждается, что заполняемость отеля 92−100%. «Выручка 2,8 млн, чистая прибыль 1,8 млн — в месяц», — говорится в объявлении.


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