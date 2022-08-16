Жители многоквартирного дома в Чите начали бессрочную голодовку из-за властей

© youtube.com/«Заб.ру»
Жители многоквартирного дома в Чите начали бессрочную голодовку из-за властей
16 Авг 2022, 06:42

Жители одного из домов в Чите объявили голодовку из-за бездействия властей и потребовали к себе губернатора. Здание находится в аварийном состоянии, его прозвали «падающим».

Жильцы дома в микрорайоне Северный, 39 объявили голодовку. Видео их требований опубликовало «Заб.ру».

«Говорила администрация, что в июле этого года ситуация разрешится. Это было сказано по всем каналам. <…> Никто ничего не делает, никто ничего не знает. Мы через [премье-министра Михаила] Мишустина обращаемся к [президенту РФ Владимиру] Путину. Мы Россия или не Россия?» — задаются вопросом читинцы.

«Мы — регион России. Мы — Забайкальский край, который был всегда богат, но вечно нищий. Вся цивилизация нас обходит стороной. И в этой ситуации получается то же самое — по статьям жилищного кодекса мы имеем право на квартиры, но сколько не обращались: „ждите“», — отметила одна из жительниц.

На место голодовки приехали полицейские, но не мешают акции. Жильцы потребовали, чтобы к ним приехал губернатор Осипов.

В СМИ дом на Северном,39 прозвали «падающим». Он накренился несколько лет назад и пошел трещинами. Его признали аварийным еще в 2020 году, но до сих пор не расселили. Более того, аккаунт губернатора Александра Осипова («Единая Россия») в инстаграме* отвечал на жалобы жителей тем, что это не дом наклонен, а «горизонт завален».

Жители также вывешивали плакат SOS и пытались попасть на «прямую линию» к Путину, но безуспешно.

*Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.


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