Вертолет красноярского депутата упал в реку

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Частный вертолет Robinson R44 обнаружили в реке Мана в Красноярском крае. Он принадлежит депутату Роману Гольдману. Судно потерпело крушение, даже не взлетая.

Полицейские в ходе антибраконьерского рейда «Путина» нашли в реке вертолет Robinson R44, также судно было видно проплывающим туристам. Как удалось выяснить тг-каналу «Борус», вертолет принадлежит краевому депутату и бизнесмену Роману Гольдману.



«Из-за плохой погоды в воскресенье он не смог вылететь с заимки на Мане. Перевезти вертолет на базу решили на плоту, но от сильного ветра он перевернулся. Людей внутри не было, никто не пострадал. Его пытались выдернуть на тросе, поэтому он выглядит разбитым. В ближайшее время демонтаж продолжится и русло Маны освободят», — заявили в холдинге депутата Goldman Group.