Систему предупреждения о ракетном нападении поставили в Иркутской области

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В России поставят четыре системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) под названием «Воронеж». Одна уже появилась в Иркутской области.

Станции «Воронеж» поставят в РФ на четырех направлениях, сообщил главный конструктор СПРН, гендиректор корпорации «Вымпел» Сергей Боев.

«Идет строительство на Юге, идет строительство на Севере. Идет разработка двух новых направлений по постановке радиолокационных средств и комплексов — это Дальний Восток и Северо-Запад», — цитируют Боева «Известия».

Сейчас идет модернизация уже существующих объектов СПРН в Армавире и в Иркутской области. Эти объекты одними из первых были введены в эксплуатацию, уточняет ТАСС.



Российская СПРН состоит из космического эшелона, включающего спутники «Тундра», и наземного — из сети станций типа «Воронеж». Основное назначение — засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории России.