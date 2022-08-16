Ужасный и плохой: новосибирцы высказались о состоянии общественного транспорта

© Кирилл Канин
Ужасный и плохой: новосибирцы высказались о состоянии общественного транспорта
16 Авг 2022, 07:51

Жители Новосибирской области оценили состояние общественного транспорта в регионе. Четверть опрошенных считает его ужасным. В целом больше половины новосибирцев высказались в негативном ключе. А вот около 60% москвичей положительно оценивают свой пассажирский транспорт.

Автомобильный сайт «Дром» попросил россиян оценить состояние общественного транспорта в их регионах.

«Больше половины новосибирцев недовольны состоянием общественного транспорта. Ужасным автопарк своего региона назвали 26%, и еще 31% — плохим. При этом 31% опрошенных ставит оценку „удовлетворительно“», — говорится в сообщении пресс-службы сайта.

Только 12% положительно высказались о пассажирском автопарке: 9% считают его хорошим, а 3% — даже отличным.

В целом по стране 25% позитивно оценили состояние пассажирского автопарка. При этом 18% считают автопарк своего региона ужасным, а плохим — 24%.

От региона к региону мнения могут существенно отличаться. Так, около 60% москвичей положительно оценили свой общественный транспорт. А в Сибири и на Дальнем Востоке, наоборот, около половины опрошенных назвали пассажирский автопарк регионов «плохим» и «ужасным».


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