Главу профильного управления мэрии оправдали по делу об убийстве красноярцев собаками

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Суд оправдал начальника казенного учреждения Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Евгения Петрюка по делу о гибели местных жителей после нападений собак. Ему грозило семь лет колонии.

Октябрьский районный суд Красноярска вынес оправдательный приговор по делу Петрюка, которого обвиняли в халатности, повлекшей человеческие жертвы (ч. 3 ст. 293 УК). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов края.

По версии следствия, Петрюк не исполнил обязанности по организации отлова собак и перевозки их в приюты, что якобы могло привести к гибели людей.

Регулярные нападения собак происходили в Красноярске с января 2020 года. Были найдены тела пяти человек со следами укусов. Тайга.инфо писала, что первая жертва собак — это сторож промбазы. Помимо него смертельное нападение животных произошло на улице Кутузова, там погибли мужчина и женщина, которая жила возле теплотрассы. Кроме того, два человека пострадали на улице Мичурина, одна из них скончалась. Затем стало известно о смерти еще одного мужчины на территории гаражного кооператива.

Петрюка отправили под домашний арест. Но депутаты горсовета подписали поручительство за него. Они заявили, что поддерживают его «как принципиального, ответственного, порядочного и честного человека, хорошего семьянина, отца, который никаким образом не заинтересован препятствовать расследованию, не будет этого делать и максимально заинтересован в объективном расследовании возбужденного уголовного дела».

Вице-мэр Красноярска Владислав Логинов говорил, что «наш коллега с точки зрения законности организовывал работу как положено».

Уже после ареста Петрюка нападения продолжились.