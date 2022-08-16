Иркутский госуниверситет объявил дополнительный набор. Остались вакантные бюджетные места

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Иркутский госуниверситет объявил дополнительный набор. Остались вакантные бюджетные места
16 Авг 2022, 08:47

Иркутский госуниверситет объявил дополнительный набор на вакантные бюджетные места по некоторым направлениям подготовки бакалавриата, которые остались после основного зачисления. Еще можно стать студентами факультетов бизнес-коммуникаций и информатики, биолого-почвенного, географического, геологического, физического факультетов.

Как сообщает пресс-служба Иркутского государственного университета (ИГУ), дополнительный набор объявлен на 136 мест по очной и на 17 мест по очно-заочной формам обучения.

Абитуриенты могут поступить в Институт математики и информационных технологий, Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации, на факультет бизнес-коммуникаций и информатики, биолого-почвенный, географический, геологический, физический факультеты.

«Дополнительный набор — это абсолютно новая приемная кампания. Абитуриенту важно понимать, что если он до этого подавал документы и заявление о согласии на зачисление, ему будет необходимо пройти всю процедуру заново», — пояснил ответственный секретарь центральной приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев.

Документы на зачисление ИГУ будет принимать до 5 сентября (для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ). 


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