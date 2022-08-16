Иркутский госуниверситет объявил дополнительный набор. Остались вакантные бюджетные места
Иркутский госуниверситет объявил дополнительный набор на вакантные бюджетные места по некоторым направлениям подготовки бакалавриата, которые остались после основного зачисления. Еще можно стать студентами факультетов бизнес-коммуникаций и информатики, биолого-почвенного, географического, геологического, физического факультетов.
Как сообщает пресс-служба Иркутского государственного университета (ИГУ), дополнительный набор объявлен на 136 мест по очной и на 17 мест по очно-заочной формам обучения.
Абитуриенты могут поступить в Институт математики и информационных технологий, Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации, на факультет бизнес-коммуникаций и информатики, биолого-почвенный, географический, геологический, физический факультеты.
«Дополнительный набор — это абсолютно новая приемная кампания. Абитуриенту важно понимать, что если он до этого подавал документы и заявление о согласии на зачисление, ему будет необходимо пройти всю процедуру заново», — пояснил ответственный секретарь центральной приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев.
Документы на зачисление ИГУ будет принимать до 5 сентября (для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ).