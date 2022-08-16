Подростки избили девочку в Иркутской области

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Подростки избили девочку в Иркутской области
16 Авг 2022, 11:09

В Братске подростки набросились на девочку. Очевидцы рассказали, что компания «регулярно избивает других детей» в местном парке отдыха.

Девушки-подростки избили девочку помладше в парке «Металлург» в Братске, сообщает «Инцидент Иркутск».

По сведениям тг-канала, несколько дней назад 15-летняя девочка из хулиганских побуждений ударила двух сверстниц.

«Девочка подросток регулярно терроризирует и избивает других детей в парке! Уважаемые взрослые и родители этих подростов, обратите внимание на своих детей и проведите воспитательные работы», — гласит подпись к видео.

Полицейские опросили участников случившегося. С вероятной зачинщицей конфликта и ее знакомой, не попавшей на видео, провели разъяснительные беседы. Девочек поставили на учет, уточняет «Инцидент Иркутск».


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