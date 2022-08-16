Подростки избили девочку в Иркутской области
© t.me/incident_138
В Братске подростки набросились на девочку. Очевидцы рассказали, что компания «регулярно избивает других детей» в местном парке отдыха.
Девушки-подростки избили девочку помладше в парке «Металлург» в Братске, сообщает «Инцидент Иркутск».
По сведениям тг-канала, несколько дней назад 15-летняя девочка из хулиганских побуждений ударила двух сверстниц.
«Девочка подросток регулярно терроризирует и избивает других детей в парке! Уважаемые взрослые и родители этих подростов, обратите внимание на своих детей и проведите воспитательные работы», — гласит подпись к видео.
Полицейские опросили участников случившегося. С вероятной зачинщицей конфликта и ее знакомой, не попавшей на видео, провели разъяснительные беседы. Девочек поставили на учет, уточняет «Инцидент Иркутск».
Новости из рубрики:
Мнения
Новосибирск был столицей науки. Теперь он стал центром научных репрессий
Ученые находят решения проблем, стоящих перед человечеством. Поэтому их аресты — это репрессии против будущего.
Последние материалы
Почти половину обвиняемых в гибели омских десантников при обрушении казармы отпустили в суде Подростки избили девочку в Иркутской области «Теперь у нас в городе есть свое место»: как работает первая инклюзивная кофейня в Новосибирске Иркутский госуниверситет объявил дополнительный набор. Остались вакантные бюджетные места Главу профильного управления мэрии оправдали по делу об убийстве красноярцев собаками
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo