Почти половину обвиняемых в гибели омских десантников при обрушении казармы отпустили в суде

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Почти половина обвиняемых по делу о гибели 24 человек при обрушении казармы в Омской области отпущена на свободу. Дело в отношении командира части Олега Пономарёва и вовсе прекратили.

Омский гарнизонный военный суд огласил приговор по делу о гибели 24 десантников при обрушении казармы в поселке Светлый, которое произошло в 2015 году.

На скамье подсудимых было 11 человек: экс-начальник центра полковник Олег Пономарёв, замначальника омского центра ВДВ по тылу Владислав Пархоменко, гендиректор проводившей ремонт компании «РемЭксСтрой» Александр Дорофеев, представитель этой же фирмы Дмитрий Баязов, бывший замруководителя регионального управления заказчика капстроительства Центрального военного округа Минобороны Александр Савустьян, инженер-инспектор этого же управления Евгений Криворучко, бывшие сотрудники Спецстроя РФ и его подразделений Алексей Дубинин, Игорь Титарев, Федор Ержанин, Николай Гашенко и Григорий Годнюк.

Мужчин, в зависимости от роли каждого, обвиняли в нарушении правил безопасности при строительных работах, повлекших смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 216 УК), превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. ст. 286 УК), злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ст. 285 УК), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК) и получении взяток (ч. 5 ст. 290 УК).

Экс-заместитель командира войсковой части по тылу Владислав Пархоменко получил 10 лет колонии строгого режима, передает Ngs55.

Бывший руководитель «РемЭксСтрой» Дмитрия Баязова приговорили к 7 годам колонии общего режима и штрафу в 250 тыс. рублей, уточняет «Город 55». Александра Дорофеева — к 8 годам и штрафу в 200 тыс. рублей.

Бывший начальник производственно-технического отдела новосибирского филиала ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» Григорий Годнюк приговорен к 6 годам колонии. Замначальника по производству ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства» («ГУССТ № 9 при Спецстрое России») Алексей Дубинин получил 6 лет, сообщил Ngs55. Бывший сотрудник Спецстроя России Игорь Титарев приговорен к 8 годам лишения свободы.

Бывший инженер 1 категории отдела технического надзора проектного офиса «СМУ-916» Николай Гашенко получил 5 лет и освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности. Старший инженер-инспектор инспекции технического надзора РУЗКС ЦВО Евгений Криворучко также получил 5 лет и освобожден по срокам давности. Замруководителя регионального управления заказчика капстроительства Центрального военного округа Минобороны Александр Савустьян — 5 лет условно.

Дело Федора Ержанина было приостановлено из-за его тяжелой болезни.

Производство в отношении бывшего командира воинской части №64712 полковника Олега Пономарева было прекращено. В суде выяснилось, что дело прекратили еще раньше в закрытом режиме в связи с истечением сроков давности.

Обрушение омской казармы

12 июля 2015 года в военном городке Светлый, где находится 242-й учебный центр, произошло обрушение казармы, в результате которого погибли 24 человека. Трагедия случилась из-за ремонта здания, который вели без проектной документации. Сначала был задержан экс-начальник центра полковник Олег Пономарёв. Позднее его освободили из-под стражи и поместили под домашний арест. По данным на август 2021 года, он продолжил службу в Рязани.

Во время суда Минобороны РФ ходатайствовало о сносе обрушившейся здания. Ведомство просило прекратить экспертные работы под предлогом переживания за безопасность специалистов.

В случае сноса казармы истинные причины обрушения невозможно будет установить, потому что результаты предыдущей строительно-технической экспертизы, проведенной на стадии следствия, признаны судом «ненадлежащими», отметила защита. Соответственно, снос казармы «повлечет за собой неполноту и необъективность рассмотрения дела».

При этом гособвинение поддержало ходатайство Минобороны.

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