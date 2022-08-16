Бесплатную 12-часовую парковку отменили в популярном новосибирском ТЦ

© Стас Соколов
Бесплатную 12-часовую парковку отменили в популярном новосибирском ТЦ
16 Авг 2022, 12:33

Стоимость парковки в новосибирском МФК «Сан Сити» будет изменена. Новый тариф, в котором не будет ранее бесплатных 12 часов, начнет действовать с 23 августа.

«Первые 4 часа будут бесплатными, цена последующего часа будет 50 рублей. Система, которая была раньше, бесплатные 12 часов, сейчас уже не работает. Однако она продолжит действовать только для наших арендаторов и то в ограниченном количестве», — пояснили НГС в администрации парковки.

Теперь жителям, которые пересаживались по утрам на метро, доехав до площади Маркса на личном транспорте из удаленных районов и пригорода, будет сложнее добираться до места назначения.


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