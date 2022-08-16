Минусовую температуру обещают новосибирцам

© unsplash.com/Oliver Hihn

Новосибирцев предупредили о заморозках. Температура в регионе опустится до 0...-1 в ночь на 17 августа. Также ожидаются дожди и туманы.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 17 августа в Новосибирской области ночью прогнозируется +2... +7, при прояснениях в приземном слое заморозки до -1. Также будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, по северу местами небольшие дожди.

Днем 17 августа ожидаются +13...+18, небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром местами туманы.

Ветер будет северо-западный, 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

18-19 ночные заморозки и небольшие дожди сохранятся. Днем воздух прогреется максимум до +18.