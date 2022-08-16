Жители вышли на пикет против застройки новосибирского Академгородка

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Пикет против многоэтажной застройки прошел в новосибирском Академгородке. Жители выступают за изменение проекта, чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру, и собирают подписи под обращением к губернатору. Фото.

Жители Академгородка провели массовый пикет 16 августа на пересечении улиц Арбузова и Российская, передает корреспондент Тайги.инфо. Они выступили против действующего проекта застройки на месте ветхих и аварийных домов.

«Мы выступаем против массовой застройки микрорайона Щ, Нижней зоны Академгородка. Мы не против положительных изменений и развития, но против безумной застройки, — рассказал Тайге. инфо организатор акции Игорь Григоренко. — На сегодня на месте 32-х двухэтажных домов планируется застройка высотными домами. В результате нее прирост населения именно нижней зоны Академгородка ожидается порядка 12 тыс. человек».

Жители опасаются резкого роста нагрузки на дороги, а также на старые коммунальные сети, которые были рассчитаны на двухэтажки и пятиэтажки. Планируется же строить 9-, 16- и 25-этажные комплексы, утверждают активисты.

«Чтобы переложить сети нужно порядка 1 млрд рублей. В бюджете таких денег нет, застройщик деньги тратить не будет, соответсвенно, мы хотим понимать, как это планируется, и хотим привлечь к этому внимание», — отметил Григоренко.

Акцию поддержала в соцсетях независимый депутат горсовета Наталья Пинус. Кроме того, участники начали сбор подписей под обращением к губернатору Андрею Травникову и мэру Анатолию Локтю. Авторы напомнили, что резко вырастит нагрузка и на соцучреждения.

«Новые жители должны иметь доступ к социальной инфраструктуре. Расчеты показали следующее. Для обеспечения 12 тыс. жителей исходя из нормативов дополнительно необходимо: 734 места в объектах образования, 799 мест в объектах дошкольного образования, 940 посещений поликлиники в смену, 698 мест в больнице. Средства на возведение этих объектов не предусмотрены и вряд ли могут быть предусмотрены в текущей экономической ситуации в стране», — сказано в документе.

Жители попросили изменить планы комплексного развития территории до проведения конкурса на снос и расселение аварийных домов. В частности, высотную застройку нужно заменить среднеэтажной и понизить плотность застройки, считают они.

Фото Дианы Днепр