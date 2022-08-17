«Первому театру» в Новосибирске назначили нового руководителя

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Новосибирскому «Первому театру» сменили руководителя. Им стал Михаил Дробышев.

Михаил Дробышев стал новым руководителем «Первого театра» в Новосибирске, сообщили в пресс-службе областного минкульта.



Ранее Михаил Дробышев занимал должность заведующего отделением социально-культурной деятельности в Новосибирском областном колледже культуры и искусств, до этого там же возглавлял отдел по работе с молодежью. Он участвовал в организации конкурса исполнителей народной песни «Посвящение Людмиле Зыкиной» и межрегионального театральный конкурса «Золотая ласточка».

В профиле Дробышева во «ВКонтакте» — соболезнования кончине руководителя ансамбля «Березка», песни Зыкиной, Гурченко, Кристалинской, а также ссылка на концерт #своихнебросаем. Кроме того, он закрыл свой профиль в соцсети.

Напомним, что молодежный драматический «Первый театр» открыли в 2008 году, его художественным руководителем был Павел Южаков. Уже через год после создания «Первый театр» получил статус областного. За 14 лет в театре поставили 37 спектаклей.

