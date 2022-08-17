Шаман из города Роз покажет новосибирцам свои картины

© Предоставлено организаторами
Шаман из города Роз покажет новосибирцам свои картины
17 Авг 2022, 06:55

Выставка муралов мексиканского художника Трепо Паркера пройдет в Новосибирске. С ним сотрудничали BMW, Dolce&Gabbana, а теперь он расписывает стену в Сибири.

Выставка Энрике Сапата, которые работает под псевдонимом Трепо Паркер, откроется в холле второго этажа концертного зала имени Каца 18 августа. Ее назвали «Шаман из города Роз».

Паркер уже 22 года занимается уличным искусством. Он начинал с незаконных граффити, экспериментов с подписями, трафаретами, наклейками и «диким» стилем. Сейчас он известен по монументальной живописи, которую вписывает в городскую среду.

«Половина Мексики и множество городов разных стран мира, знакомы с творчеством художника. С ним сотрудничали такие бренды, как BMW и Dolce&Gabbana. Правительства восьми стран обращались за его помощью в реализации социальных проектов, — рассказали организаторы выставки. — И прямо сейчас Трепо создает мурал в самом центре Новосибирска — во дворе зданий на пересечении Красного проспекта и улицы Горького».

Площадь уличного полотна превысит 150 кв. метров, рассказал во «ВКонтакте» ресторатор Даниил Прицкау, выступивший соорганизатором. По его словам, выставка в Новосибирске станет вообще первой для Паркера.

«После стольких лет и стольких рисунков я решил принять сердечное приглашение и сделать свою первую выставку здесь, в вашем прекрасном городе — Новосибирске — на другом конце света от Мексики и моего родного города Гвадалахары. Несмотря на 12 часов разницы и трёхдневный перелёт, я стою в самом сердце Сибири и не могу сдерживать радость», — отметил сам Паркер.

На выставке можно увидеть фотографии работ художника из разных городов мира и принты. Вход свободный.


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