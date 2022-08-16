Режиссер триллера нашел человека-невидимку в доме от «Брусники»

Режиссер триллера нашел человека-невидимку в доме от «Брусники»
16 Авг 2022, 15:25

Застройщик «Брусника» запустил новую имиджевую кампанию. Девелопер в свежем видео рассказывает, что может «подстроить» свои квартиры под любой жизненный сценарий. Ролик снял режиссер Ладо Кватания.

Женщина с перьях, пара в разных туалетах, мистер Мимо из пентхауса, семья с собакой, человек-невидимка — жизнь каждого неповторима.

«Вы разные, мы разные. Вам не нравится вписываться в типичное, нам не нравится строить одинаковое. Гуляйте по крышам, тусуйтесь в подъезде, встречайте рассветы в больших окнах, общайтесь с соседями. Нет желания общаться? Есть выход. Отдельный», — говорят в «Бруснике».

Партнером компании по креативу стало агентство «Инстинкт». Ролик снимал Ладо Кватания, режиссер клипов Хаски, «Ленинграда» и фильма «Казнь».


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