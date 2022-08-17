Девочки угнали каток в Ачинске и протаранили магазин

© vk.com/chpachinsk
Девочки угнали каток в Ачинске и протаранили магазин
17 Авг 2022, 06:28

Дорожный каток угнали в Ачинске Красноярского края. Он врезался прямо в киоск.

Две девочки залезли поиграть в оставленный на ночь каток и завели его, сообщил паблик «ЧП Ачинск» во «ВКонтакте». Техника поехала на ларек.

«Продавщица перепугалась, но не пострадала. Каток буксовал до тех пор, пока не приехали дорожники и не заглушили его», — рассказали очевидцы.


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