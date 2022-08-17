Девочки угнали каток в Ачинске и протаранили магазин
© vk.com/chpachinsk
Дорожный каток угнали в Ачинске Красноярского края. Он врезался прямо в киоск.
Две девочки залезли поиграть в оставленный на ночь каток и завели его, сообщил паблик «ЧП Ачинск» во «ВКонтакте». Техника поехала на ларек.
«Продавщица перепугалась, но не пострадала. Каток буксовал до тех пор, пока не приехали дорожники и не заглушили его», — рассказали очевидцы.
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