Девочки угнали каток в Ачинске и протаранили магазин

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Дорожный каток угнали в Ачинске Красноярского края. Он врезался прямо в киоск.

Две девочки залезли поиграть в оставленный на ночь каток и завели его, сообщил паблик «ЧП Ачинск» во «ВКонтакте». Техника поехала на ларек.

«Продавщица перепугалась, но не пострадала. Каток буксовал до тех пор, пока не приехали дорожники и не заглушили его», — рассказали очевидцы.