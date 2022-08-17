Пассажирский самолет с отломанным крылом сел в Усть-Куте

© vk.com/inci38
Пассажирский самолет с отломанным крылом сел в Усть-Куте
17 Авг 2022, 06:44

В Усть-Куте совершил посадку пассажирский самолет. У него оторвалась часть крыла.

В аэропорту Усть-Кута приземлился Ан-24Б. Фото опубликовало сообщество «Инцидент.Иркутск».

У судна оказалась отломана часть крыла. Кроме того, просела передняя стойка шасси.

Судя по бортовому номеру, самолету более 50 лет. Сейчас его обслуживает авиакомпании «Ангара».

Кроме того, «Ирк.ру» сообщает об аварийной посадке еще одного Ан-24 в аэропорту Иркутска. У него отказал правый двигатель после взлета, поэтому экипаж решил вернуться.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Новосибирск был столицей науки. Теперь он стал центром научных репрессий
Илья Кабанов
Ученые находят решения проблем, стоящих перед человечеством. Поэтому их аресты — это репрессии против будущего.
Последние материалы
17 Авг, 06:55
Шаман из города Роз покажет новосибирцам свои картины
17 Авг, 06:44
Пассажирский самолет с отломанным крылом сел в Усть-Куте
17 Авг, 06:28
Девочки угнали каток в Ачинске и протаранили магазин
17 Авг, 06:22
«Первому театру» в Новосибирске назначили нового руководителя
17 Авг, 05:49
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 166
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования