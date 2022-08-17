Пассажирский самолет с отломанным крылом сел в Усть-Куте

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В Усть-Куте совершил посадку пассажирский самолет. У него оторвалась часть крыла.

В аэропорту Усть-Кута приземлился Ан-24Б. Фото опубликовало сообщество «Инцидент.Иркутск».

У судна оказалась отломана часть крыла. Кроме того, просела передняя стойка шасси.

Судя по бортовому номеру, самолету более 50 лет. Сейчас его обслуживает авиакомпании «Ангара».

Кроме того, «Ирк.ру» сообщает об аварийной посадке еще одного Ан-24 в аэропорту Иркутска. У него отказал правый двигатель после взлета, поэтому экипаж решил вернуться.